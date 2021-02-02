​В Бразилии голкиперу наложили пять швов после грубейшего фола

Воскресный матч чемпионата Бразилии между командами «Васко да Гама» и «Баия» не подарил забитых мячей, но на футбольном поле было достаточно жарко. Ближе к завершению поединка защитник хозяев Леандро Кастан получил прямую красную карточку. Футболист допустил грубейший фол, ударив голкипера соперника Дугласа Фридриха шипами в лицо, играя при этом прямой ногой.

По данным Sky Sports, после игры Фридриху пришлось наложить пять швов ввиду рассечения области лица.

Стоит отметить, что Леандро Кастан в своё время поиграл и в Европе, выступая за итальянские «Рому», «Торино» и «Кальяри».