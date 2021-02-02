Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В Бразилии голкиперу наложили пять швов после грубейшего фола

02 Февраля 2021, 14:43,

Global Look Press

Воскресный матч чемпионата Бразилии между командами «Васко да Гама» и «Баия» не подарил забитых мячей, но на футбольном поле было достаточно жарко. Ближе к завершению поединка защитник хозяев Леандро Кастан получил прямую красную карточку. Футболист допустил грубейший фол, ударив голкипера соперника Дугласа Фридриха шипами в лицо, играя при этом прямой ногой.

По данным Sky Sports, после игры Фридриху пришлось наложить пять швов ввиду рассечения области лица.

Стоит отметить, что Леандро Кастан в своё время поиграл и в Европе, выступая за итальянские «Рому», «Торино» и «Кальяри».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Васко Да Гама, Леандро Кастан, Баия, Дуглас Фридрих
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация