​В Бразилии голкиперу наложили пять швов после грубейшего фола

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02 Февраля 2021, 14:43,
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Воскресный матч чемпионата Бразилии между командами «Васко да Гама» и «Баия» не подарил забитых мячей, но на футбольном поле было достаточно жарко. Ближе к завершению поединка защитник хозяев Леандро Кастан получил прямую красную карточку. Футболист допустил грубейший фол, ударив голкипера соперника Дугласа Фридриха шипами в лицо, играя при этом прямой ногой.
По данным Sky Sports, после игры Фридриху пришлось наложить пять швов ввиду рассечения области лица.
Стоит отметить, что Леандро Кастан в своё время поиграл и в Европе, выступая за итальянские «Рому», «Торино» и «Кальяри».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Васко Да Гама, Леандро Кастан, Баия, Дуглас Фридрих