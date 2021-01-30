Халк: «Хочу стать чемпионом с «Атлетико Минейро»

34-летний форвард Халк прокомментировал свой переход в бразильский клуб «Атлетико Минейро». Стороны заключили трудовое соглашение до 2022-го года.

«Атлетико» предоставил мне возможность вернуться в Бразилию. Этот клуб располагает одной из лучших структур в мировом футболе. Это великолепный клуб, который поддерживают страстные фанаты. Я непременно порадую их голами и победами. Хочу стать чемпионом с «Атлетико Минейро», - гласит сообщение Халка в «Инстаграме».

Последним местом работы форварда был китайский «Шанхай СИПГ». В чемпионате России Халк известен по выступлениям за петербургский «Зенит».