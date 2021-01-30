Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Халк: «Хочу стать чемпионом с «Атлетико Минейро»

30 Января 2021, 10:22,

LiveSport.Ru

34-летний форвард Халк прокомментировал свой переход в бразильский клуб «Атлетико Минейро». Стороны заключили трудовое соглашение до 2022-го года.

«Атлетико» предоставил мне возможность вернуться в Бразилию. Этот клуб располагает одной из лучших структур в мировом футболе. Это великолепный клуб, который поддерживают страстные фанаты. Я непременно порадую их голами и победами. Хочу стать чемпионом с «Атлетико Минейро», - гласит сообщение Халка в «Инстаграме».

Последним местом работы форварда был китайский «Шанхай СИПГ». В чемпионате России Халк известен по выступлениям за петербургский «Зенит».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Халк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»