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Халк продолжит карьеру в «Атлетико Минейро»

30 Января 2021, 09:07,

fratria.ru

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк продолжит карьеру у себя на родине. 34-летний футболист подписал контракт с «Атлетико Минейро», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали, что Халк имел варианты продолжения карьеры в Турции и Португалии. Также бразильского футболиста связывали с возвращением в «Зенит».

Последним местом работы форварда был китайский «Шанхай СИПГ». В составе клуба из Поднебесной Халк провел 100 поединков, записав на свой счет 50 забитых мячей и 37 голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Халк, Трансферы футбола - зима 2021, Атлетико Минейро, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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