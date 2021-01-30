Халк продолжит карьеру в «Атлетико Минейро»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк продолжит карьеру у себя на родине. 34-летний футболист подписал контракт с «Атлетико Минейро», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали, что Халк имел варианты продолжения карьеры в Турции и Португалии. Также бразильского футболиста связывали с возвращением в «Зенит».

Последним местом работы форварда был китайский «Шанхай СИПГ». В составе клуба из Поднебесной Халк провел 100 поединков, записав на свой счет 50 забитых мячей и 37 голевых передач.