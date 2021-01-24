Президент и четыре футболиста бразильского «Пальмаса» погибли в авиакатастрофе

Президент и четыре футболиста бразильского клуба «Пальмас», выступающего в бразильской Серии D, погибли в авиакатастрофе.

Как сообщает Globoesporte, частный самолёт разбился сразу же после взлёта, упав на землю недалеко от взлётно-посадочной полосы. Отмечается, что никто из находящихся на борту не выжил.

Футболисты «Пальмаса» вылетали на матч с «Вила-Новой», который должен был состояться в понедельник. Соперник «Пальмаса» уже выразил готовность пойти на перенос игры.

Отметим, что это уже не первая авиакатастрофа в Бразилии за последние годы. В 2016 разбился самолёт, на котором находились футболисты «Шапекоэнсе».