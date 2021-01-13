Женская сборная Бразилии проиграли юношам из «Гремио»

Женская сборная Бразилии по футболу сыграла товарищеский матч против юношеской команды «Гремио». Встреча завершались поражением женского коллектива со счётом 0:6. За сборную Бразилии выступала одна из самых успешных футболисток в истории - Марта.

«Это была отличная подготовка и возможность улучшить нашу игру перед турниром», – заявила главный тренер бразильянок Пиа Сундхаге. «Это был большой вызов для нас, когда мы играем против таких быстрых команд».

Подобные товарищеские матчи проводились и ранее. Например, в 2017-м году женская сборная США уступила команде «Далласа» до 15 лет со счётом 2:5.