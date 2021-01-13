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Женская сборная Бразилии проиграли юношам из «Гремио»

13 Января 2021, 22:36,

Евро-Футбол.Ру

Женская сборная Бразилии по футболу сыграла товарищеский матч против юношеской команды «Гремио». Встреча завершались поражением женского коллектива со счётом 0:6. За сборную Бразилии выступала одна из самых успешных футболисток в истории - Марта.

«Это была отличная подготовка и возможность улучшить нашу игру перед турниром», – заявила главный тренер бразильянок Пиа Сундхаге. «Это был большой вызов для нас, когда мы играем против таких быстрых команд».

Подобные товарищеские матчи проводились и ранее. Например, в 2017-м году женская сборная США уступила команде «Далласа» до 15 лет со счётом 2:5.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Гремио, Товарищеский Матч, Бразилия
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