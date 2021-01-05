​Диего Коста тренируется с бразильским клубом

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05 Января 2021, 15:44,
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Известный нападающий Диего Коста в настоящий момент не имеет клуба. Не так давно футболист разорвал контракт с «Атлетико».
В настоящий момент Коста находится в Бразилии в родном городе Лагарту и поддерживает форму в одноимённой команде. Соответствующую фотографию Диего показал на своей страничке в Instagram.
В текущем сезоне Диего Коста успел провести за «Атлетико» семь матчей и забить два гола. Теперь футболисту предстоит найти новый клуб. Накануне появилась информация, что интерес к Косте исходит из Саудовской Аравии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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