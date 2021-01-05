​Диего Коста тренируется с бразильским клубом

Известный нападающий Диего Коста в настоящий момент не имеет клуба. Не так давно футболист разорвал контракт с «Атлетико».

В настоящий момент Коста находится в Бразилии в родном городе Лагарту и поддерживает форму в одноимённой команде. Соответствующую фотографию Диего показал на своей страничке в Instagram.

В текущем сезоне Диего Коста успел провести за «Атлетико» семь матчей и забить два гола. Теперь футболисту предстоит найти новый клуб. Накануне появилась информация, что интерес к Косте исходит из Саудовской Аравии.