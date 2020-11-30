Спортивный директор «Васко да Гамы»: «Для наших фанатов Балотелли будет Марадоной»

Спортивный директор «Васко да Гамы» Фабио Корделла заявил, что клуб достиг соглашения с итальянским форвардом Марио Балотелли.

«Марио очень хотел бы приехать к нам. Вы не должны забывать, что «Васко да Гама» - второй клуб по количеству трофеев после «Реала». Не думаю, что он приедет к нам, чтобы делать глупости, Балотелли уже достиг умственной зрелости.

Официально мы не можем никого подписать, поэтому были только переговоры по почте. Мы уже обо всём договорились, осталось только оформить это юридически. Я надеюсь, что мы сможем сделать это 15 января. Нам нужен такой игрок, как Балотелли, а ему нужен такой клуб, как «Васко да Гама».

Для наших фанатов Балотелли будет своим Марадоной», - цитирует Корделлу Sky Sports.