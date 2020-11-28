Хонда – о смене тренера в «Ботафого»: «Невероятно, начинаю думать о том, чтобы покинуть клуб»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, выступающий за бразильский «Ботафого», может покинуть клуб из-за того, что руководство в пятый раз поменяло тренера за сезон.

«Невероятно. Я начинаю думать о том, чтобы покинуть «Ботафого», если меня не переубедят», - написал Хонда в «Твиттере».

«Ботафого» уволил Рамоно Диаса, который так и не провёл ни одного матча на посту главного тренера клуба.

34-летний японец присоединился к «Ботафого» в январе, за это время он успел сыграть двадцать четыре матча за бразильский клуб и отметился тремя забитыми голами. Отметим, что соглашение Хонды с «Ботафого» рассчитано до 31 декабря 2020 года.