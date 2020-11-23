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Президент «Васко да Гама» Балотелли: «Балотелли интересен нам с точки зрения борьбы с расизмом»

23 Ноября 2020, 20:25,

Depositphotos

Президент «Васко да Гама» Левен Сиано прокомментировал слухи о возможном подписании бразильским клубом нападающего Марио Балотелли.

«Я был бы рад присоединению к нам Балотелли. Он интересен нам не только как спортсмен, но и с точки зрения борьбы с расизмом, Марио сильно помог бы нам в этом плане. Я думаю, что с ними бы мы стали сильнее. Но мне сказали, что недавно было утверждено правило, по которому иностранцам запрещен въезд в Бразилию в течение следующих 30 дней. Это может сильно усложнить ситуацию», - цитирует Сиано Sport Mediaset.

На данный момент итальянский нападающий находится в статусе свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марио Балотелли, Васко Да Гама, Левен Сиано
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