Президент «Васко да Гама» Балотелли: «Балотелли интересен нам с точки зрения борьбы с расизмом»

Президент «Васко да Гама» Левен Сиано прокомментировал слухи о возможном подписании бразильским клубом нападающего Марио Балотелли.

«Я был бы рад присоединению к нам Балотелли. Он интересен нам не только как спортсмен, но и с точки зрения борьбы с расизмом, Марио сильно помог бы нам в этом плане. Я думаю, что с ними бы мы стали сильнее. Но мне сказали, что недавно было утверждено правило, по которому иностранцам запрещен въезд в Бразилию в течение следующих 30 дней. Это может сильно усложнить ситуацию», - цитирует Сиано Sport Mediaset.

На данный момент итальянский нападающий находится в статусе свободного агента.