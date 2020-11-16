Чемпионат Бразилии. Серия А 2020
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​Пеле показал архивное фото

16 Ноября 2020, 19:45,

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Легенда футбола Пеле опубликовал в Twitter архивное фото, порадовав тем самым своих многочисленных фанатов.

«Я с детства увлекался футболом. Поначалу пинал носки по улицам Бауру. На этом фото я с некоторыми своими партнёрами по команде. Верьте в свои мечты!» - написал Пеле.

 

Напомним, что в октябре Пеле отпраздновал юбилей. Легендарному бразильскому футболисту исполнилось 80 лет.

Почти всю свою карьеру Пеле провёл в «Сантосе», шесть раз становясь чемпионом страны. Со сборной Бразилии «король футбола» трижды выигрывал чемпионат мира.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Пеле
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