​Пеле показал архивное фото

Легенда футбола Пеле опубликовал в Twitter архивное фото, порадовав тем самым своих многочисленных фанатов.

«Я с детства увлекался футболом. Поначалу пинал носки по улицам Бауру. На этом фото я с некоторыми своими партнёрами по команде. Верьте в свои мечты!» - написал Пеле.

Desde criancinha, eu já era apaixonado pelo futebol. Eu comecei chutando bolas de meia pelas ruas de Baurú. E nessa foto estou com alguns dos meus primeiros companheiros de time. Acreditem nos seus sonhos! pic.twitter.com/BzzHvRdrHw — Pelé (@Pele) November 16, 2020

Напомним, что в октябре Пеле отпраздновал юбилей. Легендарному бразильскому футболисту исполнилось 80 лет.

Почти всю свою карьеру Пеле провёл в «Сантосе», шесть раз становясь чемпионом страны. Со сборной Бразилии «король футбола» трижды выигрывал чемпионат мира.