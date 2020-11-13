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Экс-нападающий ЦСКА Жо болен коронавирусом

13 Ноября 2020, 23:58,

Depositphotos

33-летний экс-форвард ЦСКА Жо болен коронавирусом. Об этом говорит бразильская газета O Globo.

В издании указано, что вчера нападающий «Коринтианса» сдал положительный тест на коронавирус и сразу же отправился на самоизоляцию

За ЦСКА Жо отыграл два сезона.  В 77 матчах за «армейцев» бразилец забил 44 гола.

Нынешний сезон игрок начал в составе «Коринтианса», в котором провел 15 матчей и забил 3 мяча. Это его второе возвращение в клуб из Сан-Паулу.

Перед приездом в Бразилию Жо два сезона играл в составе южнокорейского «Нагоя Кампус». В составе сборной Бразилии Жо провел 20 матчей, в которых отличился 5 голами.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Коринтианс, коронавирус, Жо
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