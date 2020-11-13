Экс-нападающий ЦСКА Жо болен коронавирусом

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13 Ноября 2020, 23:58,
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33-летний экс-форвард ЦСКА Жо болен коронавирусом. Об этом говорит бразильская газета O Globo.
В издании указано, что вчера нападающий «Коринтианса» сдал положительный тест на коронавирус и сразу же отправился на самоизоляцию
За ЦСКА Жо отыграл два сезона. В 77 матчах за «армейцев» бразилец забил 44 гола.
Нынешний сезон игрок начал в составе «Коринтианса», в котором провел 15 матчей и забил 3 мяча. Это его второе возвращение в клуб из Сан-Паулу.
Перед приездом в Бразилию Жо два сезона играл в составе южнокорейского «Нагоя Кампус». В составе сборной Бразилии Жо провел 20 матчей, в которых отличился 5 голами.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Коринтианс, коронавирус, Жо