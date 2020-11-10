Чемпионат Бразилии. Серия А 2020
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​Известный вратарь-бомбардир Рожерио Сени возглавил «Фламенго»

10 Ноября 2020, 16:19,

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Бразильский «Фламенго» объявил о назначении Рожерио Сени на должность главного тренера команды. 47-летний специалист подписал контракт до конца 2021 календарного года.

Рожерио Сени официально является вратарём, который забил больше всех голов среди футболистов своего амплуа – 131. Сени здорово исполнял штрафные удары и пенальти, проведя всю карьеру в одном клубе – «Сан-Паулу».

Карьеру футболиста Рожерио Сени завершил в конце 2015 года. После этого он работал тренером в таких бразильских клубах как «Сан-Паулу», «Крузейро» и «Форталеза».

«Фламенго» занимает третье место в турнирной таблице бразильской Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фламенго, Рожерио Сени
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