​Известный вратарь-бомбардир Рожерио Сени возглавил «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» объявил о назначении Рожерио Сени на должность главного тренера команды. 47-летний специалист подписал контракт до конца 2021 календарного года.

Рожерио Сени официально является вратарём, который забил больше всех голов среди футболистов своего амплуа – 131. Сени здорово исполнял штрафные удары и пенальти, проведя всю карьеру в одном клубе – «Сан-Паулу».

Карьеру футболиста Рожерио Сени завершил в конце 2015 года. После этого он работал тренером в таких бразильских клубах как «Сан-Паулу», «Крузейро» и «Форталеза».

«Фламенго» занимает третье место в турнирной таблице бразильской Серии А.