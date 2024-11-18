​В Аргентине восхищаются жестом Маскерано

Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано сейчас тренирует сборную Аргентины - игроков в возрасте до 20 лет. Недавно его команда провела товарищеский матч со сверстниками из Боливии, в котором случился необычный эпизод. Уже на 13-й минуте матча боливийский футболист Тито Натан жестко врезался в Лаутаро Миллана и арбитр решил показать ему красную карточку.

Но тут в дело вмешался Маскерано - он попросил арбитра не удалять соперника с поля, а предложил компромисс - просто заменить его. Самое интересное, что арбитр согласился и в итоге была произведена замена, что позволило сохранить конкурентоспособность матча. А теперь, вдобавок, аргентинские средства массовой информации сообщают об этом как её примере спортивной честности.