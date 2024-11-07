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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Креспо покинул «Аль-Айн»

07 Ноября 2024 • 04:20 Комментировать

Случилось то, о чём говорили уже несколько недель - Эрнан Креспо больше не является тренером «Аль-Айна», с которым в прошлом сезоне он выиграл Лигу чемпионов АФК. Причиной увольнения бывшего аргентинского нападающего стала черная полоса в выступлениях клуба - пять поражений и одна ничья в последних семи матчах.

Заключительной каплей стало поражение от «Аль-Насра» Стефана Пиоли в групповой стадии азиатской Лиги чемпионов с унизительным счётом 1:5. Так как после победы в прошлом сезоне в азиатской ЛЧ ожидания были высоки, то мириться с этим руководство клуба не стало и решило расстаться с Креспо.

Теперь эмиратчики будут искать себе нового наставника.


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Евро-Футбол.Ру,
Эрнан Креспо Аль-Айн
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