Креспо покинул «Аль-Айн»

Случилось то, о чём говорили уже несколько недель - Эрнан Креспо больше не является тренером «Аль-Айна», с которым в прошлом сезоне он выиграл Лигу чемпионов АФК. Причиной увольнения бывшего аргентинского нападающего стала черная полоса в выступлениях клуба - пять поражений и одна ничья в последних семи матчах.

Заключительной каплей стало поражение от «Аль-Насра» Стефана Пиоли в групповой стадии азиатской Лиги чемпионов с унизительным счётом 1:5. Так как после победы в прошлом сезоне в азиатской ЛЧ ожидания были высоки, то мириться с этим руководство клуба не стало и решило расстаться с Креспо.

Теперь эмиратчики будут искать себе нового наставника.