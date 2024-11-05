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Агуэро уверен, что Месси сыграет на ЧМ-2026

05 Ноября 2024 • 23:25 Комментировать

Не так давно аргентинский супернападающий Лионель Месси намекнул на то, что собирается принять участие в следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году на североамериканском континенте на территории сразу трех стран - Соединённых Штатов Америки, Мексики и Канады.

Его бывший товарищ по сборной Серхио Агуэро уверен в том что Месси действительно сыграет на следующем Мундиале и попробует помочь своей сборной защитить титул чемпиона мира добытый 2022 году в Катаре:

- Если Месси будет продолжать заботиться о себе, то он обязательно сыграет ещё раз на чемпионате мира. Может, не с той своей обычной энергией, но вполне сможет забить со штрафного или сделать голевую передачу, - цитирует слова Агуэро derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Агуэро
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