​Серхио Рамоса очень ждут в «Боке Хуниорс»

Мы уже сообщали о том, что испанский защитник Серхио Рамос близок к тому, чтобы оказаться в «Бока Хуниорс». Аргентинский клуб недавно возглавил Фернандо Гаго, его бывший партнер по мадридскому «Реалу», и как сообщает итальянская пресса, сейчас Рамос еще ближе к тому, чтобы вскоре выйти на поле знаменитого стадиона «Боки» - «Бомбонера».

Во всяком случае, на социальные страницы Рамоса начали активно подписываться аргентинские поклонники «Бока Хуниорс», которые заваливают его приветственными сообщениями, всячески давая понять, что хотят видеть его у себя. Сам Рамос в ответ заливает новые видео, в которых показывает, как поддерживает спортивную форму - намёк на готовность играть.