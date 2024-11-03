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​Серхио Рамоса очень ждут в «Боке Хуниорс»

03 Ноября 2024 • 22:39 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что испанский защитник Серхио Рамос близок к тому, чтобы оказаться в «Бока Хуниорс». Аргентинский клуб недавно возглавил Фернандо Гаго, его бывший партнер по мадридскому «Реалу», и как сообщает итальянская пресса, сейчас Рамос еще ближе к тому, чтобы вскоре выйти на поле знаменитого стадиона «Боки» - «Бомбонера».

Во всяком случае, на социальные страницы Рамоса начали активно подписываться аргентинские поклонники «Бока Хуниорс», которые заваливают его приветственными сообщениями, всячески давая понять, что хотят видеть его у себя. Сам Рамос в ответ заливает новые видео, в которых показывает, как поддерживает спортивную форму - намёк на готовность играть.


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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Бока Хуниорс
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