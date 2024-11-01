Рамос начал переговоры с новым клубом

Центральный защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру за пределами Европы.

38-летний испанец покинул «Севилью» по окончании прошлого сезона – с тех пор ему так и не удалось найти нового работодателя. Как стало известно несколько недель назад, интерес к бывшему капитану мадридского «Реала» проявляет «Бока Хуниорс». Теперь же, по сведениям Relevo, аргентинский гранд начал переговоры со звёздным ветераном.

До возвращения в «Севилью» Серхио Рамос на протяжении двух лет представлял цвета «ПСЖ». Основная же часть карьеры центрбека прошла в «Реале».

«Бока Хуниорс» занимает 17-е место в турнирной таблице аргентинского чемпионата.