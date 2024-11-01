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Рамос начал переговоры с новым клубом

01 Ноября 2024 • 04:15 Комментировать
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Бока Хуниорс
1 2.80 X 3.05 2 2.70
04.11 01:30

Центральный защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру за пределами Европы.

38-летний испанец покинул «Севилью» по окончании прошлого сезона – с тех пор ему так и не удалось найти нового работодателя. Как стало известно несколько недель назад, интерес к бывшему капитану мадридского «Реала» проявляет «Бока Хуниорс». Теперь же, по сведениям Relevo, аргентинский гранд начал переговоры со звёздным ветераном.

До возвращения в «Севилью» Серхио Рамос на протяжении двух лет представлял цвета «ПСЖ». Основная же часть карьеры центрбека прошла в «Реале».

«Бока Хуниорс» занимает 17-е место в турнирной таблице аргентинского чемпионата.

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