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​Трагедия в аргентинском футболе - в аварии разбился двадцатилетний защитник

31 Октября 2024 • 01:34 Комментировать

Очередная трагедия в Южной Америке, на сей раз уже в Аргентине. В аварии разбился двадцатилетний защитник клуба «Тристан Суарес», обитающего во второй лиге аргентинского футбола,  Франко Пардаль. Он только-только получил перевод в основную команду клуба и успел провести за неё всего лишь один матч.

Это случилось в городе Монте Гранде поздно вечером примерно 22 часа. По сообщениям местных средств массовой информации, игрок, находясь за рулём автомобиля, утратил контроль над управлением и врезался в стену. Врачи пытались спасти несчастного, но не успели. Франко было 20 лет.


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Евро-Футбол.Ру,
Тристан Суарес Франко Пардаль
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