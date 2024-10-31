​Трагедия в аргентинском футболе - в аварии разбился двадцатилетний защитник

Очередная трагедия в Южной Америке, на сей раз уже в Аргентине. В аварии разбился двадцатилетний защитник клуба «Тристан Суарес», обитающего во второй лиге аргентинского футбола, Франко Пардаль. Он только-только получил перевод в основную команду клуба и успел провести за неё всего лишь один матч.

Это случилось в городе Монте Гранде поздно вечером примерно 22 часа. По сообщениям местных средств массовой информации, игрок, находясь за рулём автомобиля, утратил контроль над управлением и врезался в стену. Врачи пытались спасти несчастного, но не успели. Франко было 20 лет.