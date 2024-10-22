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​Неудачный дебют Гаго у руля «Боки» - он проиграл первый матч с крупным счётом

22 Октября 2024 • 03:25 Комментировать

Бывший игрок мадридского «Реала» Фернандо Гаго возглавил аргентинский «Бока Хуниорс», но первый блин, как говорится, вышел комом - его команда проиграла со счётом 0:3. Это случилось в игре с «Тигре», простите за каламбур - так называется команда, обидевшая Гаго. Для «Боки» это было четвёртое поражение в последних пяти матчах.

И сейчас клуб Гаго опустился уже на четырнадцатое место в турнирной таблице аргентинского чемпионата. Любопытно, что и у «тигров» такое же количество очков (24), но лучше разница забитых мячей и статистика личных встреч, так что в таблице они на одну позицию выше.


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Евро-Футбол.Ру,
Фернандо Гаго Бока Хуниорс
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