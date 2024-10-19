Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду

Центрфорвард аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани рассказал, кого считает футбольными гениями.
«Я не отношу себя к числу гениев футбола. Гении – это Диего Марадона, Лео Месси, Роналдиньо и Неймар. Я просто старательный игрок, который совершенствует свое мастерство. У меня по-прежнему огромная жажда голов», - цитирует уругвайского бомбардира ESPN.
В Европе Кавани известен по выступлениям за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы. В «Бока Хуниорс» Эдинсон перешел летом прошлого года. С того момента форвард поучаствовал в 44 поединках, записав на свой счет 20 забитых мячей.
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