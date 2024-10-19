Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду

«Я не отношу себя к числу гениев футбола. Гении – это Диего Марадона, Лео Месси, Роналдиньо и Неймар. Я просто старательный игрок, который совершенствует свое мастерство. У меня по-прежнему огромная жажда голов», - цитирует уругвайского бомбардира ESPN.