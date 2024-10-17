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​Пасторе - о Марадоне: «Меня тренировал лучший игрок за всю историю»

17 Октября 2024 • 21:10 Комментировать

Аргентинский нападающий Хавьер Пасторе в 2010 году сыграл на чемпионате мира в Южной Африке - и это стало пиком его карьеры в национальной команде. Он вспоминает то время с нескрываемой теплотой, в том числе и сотрудничество с безвременно покинувшим нас Диего Марадоной - наставником той аргентинской сборной.

- О, это было прекрасно. Меня тренировал лучший игрок за всю историю футбола, а со мной был лучший игрок футбола на тот момент - Лионель Месси. Мне повезло иметь такое окружение в двадцать лет, - цитирует слова Пасторе pianetamilan.it.

Тогда сборная Аргентины дошла до четвертьфинала турнира.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Хавьер Пасторе
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