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Лаутаро Мартинес поддерживает намерение Месси сыграть на ЧМ-2026

17 Октября 2024 • 02:25 Комментировать

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поддержал намерение Лионеля Месси принять участие и в следующем чемпионате мира также, который пройдёт в 2026 году в Северной Америке. По мнению Лаутаро, это скажется на мотивации национальной команды, которой предстоит добывать завоёванный в 2022 году чемпионский титул.

- Тут даже и сказать нечего, Лео - наш капитан, ему нужно быть с нами. Он - символ нашей команды, а также пример для подражания для всех нас без исключения, - цитирует слова Мартинеса derbyderbyderby.it.

Напомним, что с 2023 года Месси выступает в североамериканской лиге МЛС.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес ещё теги
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