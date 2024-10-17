Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира»

После победы над Боливией, в которой Лионель Месси забил три мяча, у капитана аргентинской сборной отличное настроение. Он дал понять, что намерен сыграть на следующем чемпионате мира, который состоится летом 2026 года в Северной Америке.

- Я знаю ,что люби любят меня и поют моё имя. Я рассматриваю это как благословение. Как я уже давал понять, я сыграю в следующем чемпионате мира. Это будет мой последний Кубок мира. Я точно буду, - цитирует слова Месси derbyderbyderby.it.

Напомним, что сборная Аргентины является действующим победителем чемпионата мира, выиграв его в 202 году.