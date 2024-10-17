​Тевес: «Мне трудно комментировать происходящее в «Бока Хуниорс»

В недавнем прошлом аргентинский нападающий Карлос Тевес выступал в «Бока Хуниорс», и сейчас соотечественники-журналисты спросили его, что он думает о проблемах клуба, который неудачно выступает во внутреннем чемпионате и страдает из-за нестабильной обстановки в руководстве. Но Тевесу трудно дать свою оценку:

- Мне трудно объяснить, что происходит в «Боке». Потому что у меня нет чёткой связи с руководством клуба. Я не хочу никого обидеть или задеть своими оценками, - цитирует слова Тевеса TyC Sports.

В ходе своей игровой карьеры аргентинский нападающий выступал за такие клубы, как туринский «Ювентус», а также английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».