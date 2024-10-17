Тевес выдвинул обвинения руководству своего бывшего клуба

Весной Карлос Тевес покинул пост главного тренера «Индепендьенте», а сейчас выяснилось, что руководство клуба осталось должным ему. Он разразился серией несколько неожиданных признаний на тему своего недавнего рабочего сотрудничества.

- Я пришёл в клуб бесплатно, не хотел получать деньги за работу. А потом они сказали мне, что это я должен им денег. Потому я пошёл на принцип. Мы с ними будем судиться, - заявил Тевес.

В ходе своей игровой карьеры аргентинский нападающий выступал за такие клубы, как туринский «Ювентус», а также английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».