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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Экс-игрок «Реала» возглавил «Бока Хуниорс»

15 Октября 2024 • 09:53 Комментировать

Известный в прошлом футболист Фернандо Гаго, поигравший за мадридский «Реал», был назначен наставником аргентинского топ-клуба «Бока Хуниорс».

«Фернандо, добро пожаловать домой», - говорится в публикации аргентинского гранда.

Стоит отметить, что Фернандо завершил игровую карьеру в 2020 году. Последним клубом полузащитника была «Гвадалахара» из Мексики.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины команды провели 17 туров. «Бока Хуниорс» набрала 24 балла и занимает лишь десятое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Велес Сарсфилда» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандо Гаго Бока Хуниорс
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