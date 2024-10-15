Экс-игрок «Реала» возглавил «Бока Хуниорс»

Известный в прошлом футболист Фернандо Гаго, поигравший за мадридский «Реал», был назначен наставником аргентинского топ-клуба «Бока Хуниорс».

«Фернандо, добро пожаловать домой», - говорится в публикации аргентинского гранда.

Стоит отметить, что Фернандо завершил игровую карьеру в 2020 году. Последним клубом полузащитника была «Гвадалахара» из Мексики.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины команды провели 17 туров. «Бока Хуниорс» набрала 24 балла и занимает лишь десятое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Велес Сарсфилда» на 12 очков.