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Гаго покинул «Чивас» и готов работать с «Бокой»

11 Октября 2024 • 03:12 Комментировать

Как мы уже сообщали, бывший футболист мадридского «Реала» Фернандо Гаго метит в новые наставники «Бока Хуниорс» и сейчас уже подготовлены все декорации к этой перемене, в том числе и оформленный развод с предыдущим уже своим клубом.

Как стало известно, Гаго официально расстался с мексиканским «Чивасом», что может означать только одно - впереди работа с «Бока Хуниорс». Расставание с «Чивасом» обошлось Гаго в 1,2 миллиона евро, но, видимо, новый контракт покроет эти убытки и сполна удовлетворит профессиональные амбиции Гаго, давно желавшего поработать именно с этим клубом.


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Евро-Футбол.Ру,
Фернандо Гаго Бока Хуниорс
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