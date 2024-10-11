Гаго покинул «Чивас» и готов работать с «Бокой»

Как мы уже сообщали, бывший футболист мадридского «Реала» Фернандо Гаго метит в новые наставники «Бока Хуниорс» и сейчас уже подготовлены все декорации к этой перемене, в том числе и оформленный развод с предыдущим уже своим клубом.

Как стало известно, Гаго официально расстался с мексиканским «Чивасом», что может означать только одно - впереди работа с «Бока Хуниорс». Расставание с «Чивасом» обошлось Гаго в 1,2 миллиона евро, но, видимо, новый контракт покроет эти убытки и сполна удовлетворит профессиональные амбиции Гаго, давно желавшего поработать именно с этим клубом.