Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

37-летний Кавани продлил контракт с «Бока Хуниорс» официально

05 Октября 2024 • 04:16 Комментировать
Бока Хуниорс
...
Архентинос Хуниорс
1 2.05 X 3.05 2 4.30
07.10 03:00

Нападающий «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани заключил новый контракт с клубом.

Договор 37-летнего футболиста рассчитан до конца 2026 года, сообщает пресс-служба аргентинского гранда. Уругваец представляет цвета «Боки» с июля 2023 года.

До отъезда в Аргентину Кавани на протяжении года выступал за испанскую «Валенсию», а ранее провёл два года в английском «Манчестер Юнайтед». Наиболее успешные годы своей карьеры форвард прошёл во французском «Пари Сен-Жермен» (2013-2020) и итальянском «Наполи» (2010-2013).

В составе «Бока Хуниорс» игрок отметился 20 забитыми мячами, отыграв 43 матча.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Эдинсон Кавани

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОКА ХУНИОРС АРХЕНТИНОС ХУНИОРС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба СдЕ Сентраль Кордоба СдЕ
0
2
Видео
Окончен
Уракан Уракан
Сармьенто Сармьенто
3
1
1.72 3.55 4.60
Видео
05.10.24 в 21:00
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда
1.87 3.30 4.20
Видео
05.10.24 в 23:30
Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
Ланус Ланус
2.11 3.10 3.50
Видео
05.10.24 в 23:30
Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата
Годой Крус Годой Крус
2.02 3.15 3.75
Видео
06.10.24 в 02:00
Институто Кордоба Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро Сан-Лоренсо Альмагро
2.12 2.95 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
04:16 · Аргентина
37-летний Кавани продлил контракт с «Бока Хуниорс» официально
04 Октября
10:08 · Аргентина
Кавани решил, в каком клубе завершит карьеру
02 Октября
22:47 · Аргентина
​Бывший игрок «Реала» может стать новым тренером «Бока Хуниорс»
01 Октября
23:50 · Аргентина
Игуаин возвращается в «Интер Майами»
26 Сентября
17:20 · Аргентина
​В родном квартале Месси появился огромный мурал с его детским изображением
21 Сентября
19:07 · Кубок Америки
Чилийский арбитр: «Не показал жёлтую Месси, чтобы он не отказал мне в футболке» 1
16 Сентября
10:52 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может купить полузащитника за 20 миллионов евро
14 Сентября
01:50 · Италия. Серия А
​Бобан: «Лаутаро ещё предстоит доказывать на международном уровне»
12 Сентября
03:26 · Аргентина
Сарри назвал клуб, который мечтает возглавить
09 Сентября
15:23 · Аргентина
​Президент аргентинского клуба угрожал пистолетом арбитру после проигранного матча
08 Сентября
11:41 · Испания. Ла Лига
Испанский нападающий уехал в Аргентину
07 Сентября
04:24 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Испании Муньяин нашёл новый клуб официально
01 Сентября
19:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» отпугнула цена за 17-летнего аргентинского таланта 1 слухи
26 Августа
19:41 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Вильягры прокомментировали слух об интересе «Спартака» эксклюзив
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» интересен опорник «Ривер Плейта» слухи
13:01 · Россия. Премьер-лига
Медведев анонсировал переход нападающего в «Зенит» - это не Соболев 1
24 Августа
16:06 · Россия. Премьер-лига
Представитель Гонду: «Сделка с «Зенитом» ещё не закрыта»
23 Августа
20:03 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потратит 11 миллионов евро на аргентинского форварда 2 слухи
20 Августа
22:00 · Испания. Ла Лига
Акунья вернулся в родную Аргентину официально
17 Августа
16:32 · Испания. Ла Лига
​Вилла Месси на Ибице была построена с нарушениями 3
01:02 · Англия. Премьер-лига
​Эвра: «Тевес - самый ленивый игрок на тренировках на моей памяти»
16 Августа
15:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на возможное возвращение Эчеверри
11 Августа
17:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересовался Хулио Солером, за которым охотится «Ливерпуль» слухи
08 Августа
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о новом трансфере официально
05 Августа
18:25 · Аргентина
«Ривер Плейт» объявил о возвращении Гальярдо официально
Все новости