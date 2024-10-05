Нападающий «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани заключил новый контракт с клубом.

Договор 37-летнего футболиста рассчитан до конца 2026 года, сообщает пресс-служба аргентинского гранда. Уругваец представляет цвета «Боки» с июля 2023 года.

До отъезда в Аргентину Кавани на протяжении года выступал за испанскую «Валенсию», а ранее провёл два года в английском «Манчестер Юнайтед». Наиболее успешные годы своей карьеры форвард прошёл во французском «Пари Сен-Жермен» (2013-2020) и итальянском «Наполи» (2010-2013).

В составе «Бока Хуниорс» игрок отметился 20 забитыми мячами, отыграв 43 матча.