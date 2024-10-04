Кавани решил, в каком клубе завершит карьеру

Центрфорвард аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани определился касательно своего будущего. Согласно сведениям журналистов todomercadoweb.es, опытный уругвайский бомбардир решил пролонгировать сотрудничество с грандом.

Новый контракт между сторонами будет рассчитан до конца 2025 года. Срок действующего трудового договора Кавани с «Бока Хуниорс» истекает в декабре текущего года. Трансферная стоимость 37-летнего нападающего оценивается в один миллион евро.

Стоит отметить, что Эдинсон планирует завершить игровую карьеру в составе аргентинского коллектива. В этом году уругваец провел 19 матчей в чемпионате Аргентины и отметился девятью голами.