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Кавани решил, в каком клубе завершит карьеру

04 Октября 2024 • 10:08 Комментировать

Центрфорвард аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани определился касательно своего будущего. Согласно сведениям журналистов todomercadoweb.es, опытный уругвайский бомбардир решил пролонгировать сотрудничество с грандом.

Новый контракт между сторонами будет рассчитан до конца 2025 года. Срок действующего трудового договора Кавани с «Бока Хуниорс» истекает в декабре текущего года. Трансферная стоимость 37-летнего нападающего оценивается в один миллион евро.

Стоит отметить, что Эдинсон планирует завершить игровую карьеру в составе аргентинского коллектива. В этом году уругваец провел 19 матчей в чемпионате Аргентины и отметился девятью голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Эдинсон Кавани
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