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​Бывший игрок «Реала» может стать новым тренером «Бока Хуниорс»

02 Октября 2024 • 22:47 Комментировать

Экс-игрок мадридского «Реала» Фернандо Гаго может стать новым наставником «Бока Хуниорс», который терпит катастрофу во внутреннем чемпионате - клуб идёт только на тринадцатом месте, потерпев три поражения кряду. Диего Мартинес был вынужден подать в отставку, и руководство «Боки» сейчас ищет себе нового тренера.

Главную роль в этом играет новый президент клуба Хуан Рикельме, и ему нравится кандидатура Гаго - бывшего игрока мадридского «Реала» и «Валенсии». Они с Рикельме выступали вместе за «Боку» в заключительной стадии карьеры Хуана. Но сейчас Гаго тренирует мексиканский клуб «Чивас».


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Евро-Футбол.Ру,
Фернандо Гаго Бока Хуниорс
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