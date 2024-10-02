​Бывший игрок «Реала» может стать новым тренером «Бока Хуниорс»

Экс-игрок мадридского «Реала» Фернандо Гаго может стать новым наставником «Бока Хуниорс», который терпит катастрофу во внутреннем чемпионате - клуб идёт только на тринадцатом месте, потерпев три поражения кряду. Диего Мартинес был вынужден подать в отставку, и руководство «Боки» сейчас ищет себе нового тренера.

Главную роль в этом играет новый президент клуба Хуан Рикельме, и ему нравится кандидатура Гаго - бывшего игрока мадридского «Реала» и «Валенсии». Они с Рикельме выступали вместе за «Боку» в заключительной стадии карьеры Хуана. Но сейчас Гаго тренирует мексиканский клуб «Чивас».