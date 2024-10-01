Бывший аргентинский нападающий Гонсало Игуаин возвращается в «Интер Майами» - но уже не в качестве игрока, разумеется, а в качестве ментора для молодых игроков команды. Игуаин войдёт, таким образом, в технический штаб клуба, в котором выступает Лионель Месси.

Ранее Гонсало, в прошлом успевший поиграть даже за мадридский «Реал», уже высказывался о своём желании попробовать себя в подобной роли. Именно в «Интере» он заканчивал свою карьеру, за этот клуб он выступал с 2020 по 2022 год, после чего объявил об окончании своей игровой карьеры.