​В родном квартале Месси появился огромный мурал с его детским изображением

Завтра, 27 сентября, в родном городке Лионеля Месси, Росарио, будет торжественно открыт впечатляющий мурал - изображение на стене многоэтажного здания. Презентация будет включать в себя не только различные спортивные активности, но и музыкальное представление. Мурал не имеет конкретного автора - над проектом работала целая группа людей. Он расположен в южной части Росарио.

Ожидается, что он повысит привлекательность городка в глазах туристов и его престиж, ведь родина Месси - это место, где наверняка хочет побывать любой поклонник талантов великого аргентинского футболиста.