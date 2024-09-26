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​В родном квартале Месси появился огромный мурал с его детским изображением

26 Сентября 2024 • 17:20 Комментировать

Завтра, 27 сентября, в родном городке Лионеля Месси, Росарио, будет торжественно открыт впечатляющий мурал - изображение на стене многоэтажного здания. Презентация будет включать в себя не только различные спортивные активности, но и музыкальное представление. Мурал не имеет конкретного автора - над проектом работала целая группа людей. Он расположен в южной части Росарио.

Ожидается, что он повысит привлекательность городка в глазах туристов и его престиж, ведь родина Месси - это место, где наверняка хочет побывать любой поклонник талантов великого аргентинского футболиста.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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