Месси может сменить команду в 2025 году – известно название

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может покинуть «Интер Майами» в следующем году. Об этом рапортуют журналисты El Nacional.

Как стало известно источнику, 37-летний нападающий может вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз», в котором делал первые шаги в футболе. Лионель не исключает, что перейдет в аргентинский коллектив и завершит там карьеру.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Срок действующего контракта нападающего с американским клубом истекает в конце 2025 года. В Европе Лионель известен по выступлениям за каталонскую «Барселону» и «ПСЖ».

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