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Сарри назвал клуб, который мечтает возглавить

12 Сентября 2024 • 03:26 Комментировать
Расинг Авельянеда
...
Бока Хуниорс
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14.09 23:30

Бывший главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сделал довольно неожиданное признание.

Итальянский специалист остался без работы в марте текущего года, когда покинул «Лацио». В недавнем интервью 65-летний наставник рассказал, в каком клубе хотел бы попробовать силы.

«Стать главным тренером «Бока Хуниорс» было бы для меня мечтой. Это безумная мечта, и я не знаю, осуществима ли она, но я бы хотел однажды в своей карьере получить возможность поработать в этом клубе. Было бы здорово», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Сарри.

«Бока Хуниорс» располагается на восьмом месте в чемпионате Аргентины после 13 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Маурицио Сарри

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РАСИНГ АВЕЛЬЯНЕДА БОКА ХУНИОРС
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