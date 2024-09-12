Сарри назвал клуб, который мечтает возглавить

Бывший главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сделал довольно неожиданное признание.

Итальянский специалист остался без работы в марте текущего года, когда покинул «Лацио». В недавнем интервью 65-летний наставник рассказал, в каком клубе хотел бы попробовать силы.

«Стать главным тренером «Бока Хуниорс» было бы для меня мечтой. Это безумная мечта, и я не знаю, осуществима ли она, но я бы хотел однажды в своей карьере получить возможность поработать в этом клубе. Было бы здорово», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Сарри.

«Бока Хуниорс» располагается на восьмом месте в чемпионате Аргентины после 13 туров.