​Президент аргентинского клуба угрожал пистолетом арбитру после проигранного матча

Матч Кубка Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Таллерес» обернулся дополнительным временем и серией пенальти, в которой «Бока» в итоге оказался сильнее - 8:7. А вот арбитру матча Андресу Мерлосу пришлось пережить очень много неприятных минут.

На него набросился президент проигравшего клуба, Андрес Фасси, и не просто набросился, а угрожал ему пистолетом в присутствии своих охранников. От непредсказуемой развязки арбитра спасла лишь нестандартная тактика - он начал громко кричать «у него пистолет, у него пистолет!», чем смутил агрессора, который ретировался.

Сейчас Мерлос требует от аргентинской юстиции принять меры в отношении распоясавшегося президента «Таллереса».