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​Президент аргентинского клуба угрожал пистолетом арбитру после проигранного матча

09 Сентября 2024 • 15:23 Комментировать

Матч Кубка Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Таллерес» обернулся дополнительным временем и серией пенальти, в которой «Бока» в итоге оказался сильнее - 8:7. А вот арбитру матча Андресу Мерлосу пришлось пережить очень много неприятных минут.

На него набросился президент проигравшего клуба, Андрес Фасси, и не просто набросился, а угрожал ему пистолетом в присутствии своих охранников. От непредсказуемой развязки арбитра спасла лишь нестандартная тактика - он начал громко кричать «у него пистолет, у него пистолет!», чем смутил агрессора, который ретировался.

Сейчас Мерлос требует от аргентинской юстиции принять меры в отношении распоясавшегося президента «Таллереса».  


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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Таллерес
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