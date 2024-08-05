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«Ривер Плейт» объявил о возвращении Гальярдо официально

05 Августа 2024 • 18:25 Комментировать

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» посредством своего официального сайта объявил о возвращении Марсело Гальярдо на должность главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт и приступил к работе.  

Гальярдо уже тренировал «Ривер Плейт» в 2014-2022 годах. Тогда специалист провёл на тренерском мостике восемь с половиной лет и более 400 матчей.

Предыдущим клубом Марсело Гальярдо был саудовский «Аль-Иттихад». Там аргентинец не сработался с руководителями. В июне президент «Аль-Иттихада» заявлял, что требование Гальярдо об отстранении Карима Бензема является неприемлемым.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт Марсело Гальярдо
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