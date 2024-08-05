Аргентинский клуб «Ривер Плейт» посредством своего официального сайта объявил о возвращении Марсело Гальярдо на должность главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт и приступил к работе.

Гальярдо уже тренировал «Ривер Плейт» в 2014-2022 годах. Тогда специалист провёл на тренерском мостике восемь с половиной лет и более 400 матчей.

Предыдущим клубом Марсело Гальярдо был саудовский «Аль-Иттихад». Там аргентинец не сработался с руководителями. В июне президент «Аль-Иттихада» заявлял, что требование Гальярдо об отстранении Карима Бензема является неприемлемым.