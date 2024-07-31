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Свиная голова с пулей: Ди Мария рассказал о шокирующих угрозах

31 Июля 2024 • 14:44 Комментировать

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария отказался от возможности вернуться в «Росарио» после поступающих угроз. Известный футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я принял решение после первой угрозы. Я находился в США и сказал, что возвращение в «Росарио» невозможно. Это было 25 марта. Мне звонил президент клуба, спрашивал, как я, как моя семья. Я сказал: «К чёрту всё». Я не вернусь в «Росарио» после угроз семье. Ни за какие деньги. Я не смогу спокойно отдыхать, зная, что в любой момент что-то может произойти.

Угроз было много. Однажды моей сестре и зятю прислали коробку, там была свиная голова с пулей. В ней была записка адресованная мне, где было написано: «Если ты вернёшься в «Росарио», следующая пуля окажется в голове твоей дочери». Были и другие вещи – звуки выстрелов, письменные угрозы», - шокирующие подробности ди Мария рассказал Rosario 3.

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Евро-Футбол.Ру,
Анхель Ди Мария Росарио Сентраль
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