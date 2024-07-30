Гальярдо может вернуться в «Ривер Плейт»

Известный тренер Марсело Гальярдо в обозримом будущем может снова возглавить «Ривер Плейт». Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, переговоры между Гальярдо и аргентинским клубом находятся на продвинутой стадии. При этом окончательное соглашение ещё не было достигнуто, хотя стороны хотят договориться.

Если Гальярдо подпишет контакт с «Ривер Плейт», то он будет рассчитан до конца 2025 календарного года.

Ранее Марсело Гальярдо поработал с «Аль-Иттихадом» в Саудовской Аравии. Специалист требовал отстранить от команды Карима Бензема, что президент клуба назвал неприемлемым.

Марсело Гальярдо тренировал «Ривер Плейт» в 2014-2022 годах.