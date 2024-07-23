В Нью-Йорке продают футболку Марадоны 1986 года - цена стартует с миллиона долларов

Футболка, в которой Диего Армандо Марадона выступил в полуфинале чемпионата мира против сборной Бельгии, будет продана с аукциона в Нью-Йорке. В этой футболке Марадона забил два красивейших гола и вывел сборную Аргентины в финал.

Там ему забить не удалось, но аргентинцы всё равно выиграли у немцев со счётом 3:2. Аукцион стартует 22 августа, стартовая цена ещё не назначена, но предполагается, что она составит от 800 тысяч американских долларов до 1,2 миллиона.

После той игры с бельгийцами Марадона обменялся футболками с бельгийским вратарём Жан-Мари Пфаффом - так в итоге она сменила владельца и превратилась в реликт культа. В 2016 году Марадона и Пфафф встретились, и Диего оставил на футболке подпись «со всей любовью, моему другу Жан-Мари».