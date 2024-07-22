​Ванда Нара рассталась с Икарди

Аргентинская дива Ванда Нара снова рассталась с Мауро Икарди - так, во всяком случае, она объявила в своих социальных сетях. Ванда сменила своё главное фото, на котором раньше она была с Мауро, а в вопросах в комментариях пояснила причину такого решения и дала понять, что возвращается на родину.

- Мои дочери счастливы, и я также. Я возвращаюсь жить домой, в Буэнос-Айрес, - написала Ванда.

Также она дала понять, что сейчас ей не нужны мужчины, повторив совет из песни группы Roxette:

- Не хочу никого знать, у меня есть работа и я считаю, что надо слушать своё сердце, - добавила скандальная Ванда.