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​Ванда Нара рассталась с Икарди

22 Июля 2024 • 15:24 Комментировать (1)

Аргентинская дива Ванда Нара снова рассталась с Мауро Икарди - так, во всяком случае, она объявила в своих социальных сетях. Ванда сменила своё главное фото, на котором раньше она была с Мауро, а в вопросах в комментариях пояснила причину такого решения и дала понять, что возвращается на родину.

- Мои дочери счастливы, и я также. Я возвращаюсь жить домой, в Буэнос-Айрес, - написала Ванда.

Также она дала понять, что сейчас ей не нужны мужчины, повторив совет из песни группы Roxette:

- Не хочу никого знать, у меня есть работа и я считаю, что надо слушать своё сердце, - добавила скандальная Ванда.


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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
22 Июля 2024 в 15:29
Ха ха ха ... Как я теперь буду жить то узнав такую новость ))) дива ))) шмара это а не дива .
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