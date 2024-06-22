Агуэро объявил о намерении купить клуб

Бывший аргентинский нападающий Серхио Агуэро, не так давно закончивший игровую карьеру скромными выступлениями в «Барселоне», объявил о намерении купить футбольный клуб. Правда, какой именно, «Кун» не рассказал, так что общественность сейчас получила новый повод для пересудов:

- Действительность состоит в том, что я хочу купить футбольный клуб. Но я не хочу говорить, какой клуб. Потерпите и всё узнаете, - цитирует слова Агуэро ESPN.

Любопытно, что по аргентинских правилам, Агуэро не может купить клуб из Аргентины, а значит, речь идёт об иностранном клубе. Европейском или южноамериканском - вот в чём вопрос.