​Месси рассказал о главных своих друзьях в сборной Аргентины

Лионель Месси в длинном интервью поведал о главных своих друзьях в составе сборной Аргентины. Месси упомянул три фамилии, рассказывая об игроках, с которыми у него сложились наиболее интенсивные отношения:

- Отаменди лучше всех в сборной одевается, ди Мария делает лучший мате, а вот де Пауль самый недисциплинированный у нас в команде, - цитирует слова Месси derbyderbyderby.it.

Напомним, что в 2022 году аргентинская команда выиграла титул чемпиона мира в ближневосточном Катаре, он стал третьим в истории страны, подарившей миру не только Лионеля Месси, но и Марио Кемпеса с Диего Марадоной.