​Дочь Марадоны: «У моего отца украли «Золотой мяч»

Родившаяся в 1989 году дочь Диего Марадоны Джаннина считает, что у её отца наглым образом украли «Золотой мяч» - самую престижную индивидуальную награду в футболе. В 1986 году Марадона принёс сборной Аргентины победу в чемпионате мира, но «Золотой мяч» вручили советскому футболисту Игорю Беланову.

- Все знают, что у моего отца попросту украли «Золотой мяч», - цитирует слова Джаннины EFE.

Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Всю свою карьеру он активно выступал против футбольных чиновников, и, в конце концов, футбольная политика обернулась против него самого в 1994 году, когда Марадону дисквалифицировали прямо во время чемпионата мира.