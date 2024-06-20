Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Дочь Марадоны: «У моего отца украли «Золотой мяч»

20 Июня 2024 • 10:17 Комментировать

Родившаяся в 1989 году дочь Диего Марадоны Джаннина считает, что у её отца наглым образом украли «Золотой мяч» - самую престижную индивидуальную награду в футболе. В 1986 году Марадона принёс сборной Аргентины победу в чемпионате мира, но «Золотой мяч» вручили советскому футболисту Игорю Беланову.

- Все знают, что у моего отца попросту украли «Золотой мяч», - цитирует слова Джаннины EFE.

Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Всю свою карьеру он активно выступал против футбольных чиновников, и, в конце концов, футбольная политика обернулась против него самого в 1994 году, когда Марадону дисквалифицировали прямо во время чемпионата мира.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Игорь Беланов ЧМ-1986 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
10:17 · Аргентина
​Дочь Марадоны: «У моего отца украли «Золотой мяч»
10:04 · Аргентина
​Лик Месси появился на аргентинских деньгах
18 Июня
22:41 · Испания. Ла Лига
​Уругвайский «Танк» открыл ресторан в Малаге
20:50 · Аргентина
Губернатор провинции Санта-Фе гарантирует ди Марии безопасность
18:39 · Аргентина
«Бока Хуниорс» продлил контракт с Ромеро
16 Июня
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет перехватить у «Реала» аргентинского таланта слухи
28 Мая
17:12 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария поедет к Месси, но не сразу – раскрыт план
22 Мая
03:48 · Аргентина
Агуэро сватает Балотелли в «Бока Хуниорс»
19 Мая
11:12 · Аргентина
Тевес покинул пост главного тренера «Индепендьенте»
15 Мая
20:34 · Аргентина
Хамес может продолжить карьеру в Аргентине
14 Мая
03:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен остановить доминирование «Манчестер Сити» на аргентинском рынке
10 Мая
23:59 · Аргентина
​Ди Мария не хочет в родной клуб «Росарио» - его пугает социальная обстановка в городе
04:45 · Аргентина
​Скончался Сесар Менотти - он привёл сборную Аргентины к первой победе в чемпионате мира
06 Мая
10:15 · Испания. Ла Лига
Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
05 Мая
02:51 · Аргентина
​Ванда Нара может потерять миллионы долларов из-за маркетинговой ошибки
Все новости
Рекомендуем