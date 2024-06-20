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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Лик Месси появился на аргентинских деньгах

20 Июня 2024 • 10:04 Комментировать

В Аргентине не спадает эйфория по поводу победы на чемпионате мира, несмотря на то, что исполнилось уже полтора года с того знаменательного момента, когда Месси и компания переиграли в финале ЧМ-2022 Францию.

Недавно в стране представили новую купюру в десять тысяч песо (рост инфляции - это первые следствия прихода к власти странноватого президента Милея), и всё больше и больше аргентинцев говорят о том, что в одном из элементов дизайна новой купюры они видят образ Лионеля Месси.

Социальные сети полнятся разговорами на эту тему, уточняет pronto.com.ar. Месси, якобы, можно разглядеть среди солдат на обратной стороне купюры.

Хотя, по замыслу, там изображён генерал Бельграно с группой солдат во время клятвы на флаге в 1812 году - его аргентинцы считают ключевым в своей истории, годом основания Аргентины.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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