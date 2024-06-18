Губернатор провинции Санта-Фе гарантирует ди Марии безопасность

Как мы уже сообщали, романтическое стремление Анхеля ди Марии вернуться в родные пенаты разбилось о непростую социальную обстановку в городке Росарио. В адрес футболиста стали поступать угрозы, и он решил повременить с таким шагом. Но сейчас его пытается успокоить не кто-нибудь, а губернатор провинции Санта-Фе, к которой и относится Росарио.

- Было бы прекрасно, если бы ди Мария вернулся домой. Было бы прекрасно для всех, в том числе и для власти провинции. Уверяю, что покуда я являюсь губернатором Санта-Фе, он может чувствовать себя в безопасности, - заявил Максимилиано Пульяро в эфире Cadena 3.