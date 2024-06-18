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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

«Бока Хуниорс» продлил контракт с Ромеро

18 Июня 2024 • 18:39 Комментировать

Ещё в апреле мы сообщали о том, что бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро собирается продлить свой контракт с «Бока Хуниорс». И сейчас это свершилось - 37-летний голкипер проведёт в аргентинском клубе ещё как минимум один сезон, соглашение рассчитано до конца 2025 года.

- Серхио Ромеро продлил свой контракт с клубом до конца 2025 года, - сообщила общественности пресс-служба аргентинского клуба.

В прошлом, помимо «Манчестер Юнайтед», Серхио выступал также за такие клубы, как итальянские «Венеция» и «Сампдория». За свой нынешний коллектив Ромеро выступает с 2022 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Серхио Ромеро
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