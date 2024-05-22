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Агуэро сватает Балотелли в «Бока Хуниорс»

22 Мая 2024 • 03:48 Комментировать

Бывший аргентинский нападающий Серхио Агуэро решил заняться вопросом обустройства карьеры Марио Балотелли, своего бывшего партнёра по «Манчестер Сити». Во время лайва с ним Серхио прямо в эфире попробовал набрать телефонный номер Хуана Рикельме и предложить ему услуги своего бывшего партнёра.

Что ответил президент «Боки», неизвестно, но Агуэро, то ли в шутку, то ли всерьёз, заверил его, что вышлет ему данные Балотелли.

Напомним, что сейчас итальянский нападающий выступает в Турции, но его контракт с «Адана Демирспор» подходит к концу, а новый руководство клуба предлагать не спешит.


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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Серхио Агуэро
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