Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Хамес может продолжить карьеру в Аргентине

15 Мая 2024 • 20:34 Комментировать

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес может продолжить карьеру в Аргентине.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Руди Галетти, в услугах футболиста заинтересован клуб «Бока-Хуниорс».

Сейчас колумбиец играет за «Сан-Паулу». Хамес известен по выступлению за мадридский «Реал» с 2014 по 2020 год. Всего на счету полузащитника 125 матчей за «сливочных», в которых он записал на свой счёт 37 голов и 42 результативные передачи.

Контракт игрока с «Сан-Паулу» действует до 2025 года, трансферная стоимость Хамеса составляет 4,5 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Хамес Родригес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России: Казахстану нереально выйти в плей-офф чемпионата мира Вайсфельд ответил на вопрос о большом количестве игроков СКА в «России 25» Сборная Чехии обыграла сборную Дании в результативном матче на чемпионате мира по хоккею Соболенко разобралась с Остапенко и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
20:34 · Аргентина
Хамес может продолжить карьеру в Аргентине
14 Мая
03:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен остановить доминирование «Манчестер Сити» на аргентинском рынке
10 Мая
23:59 · Аргентина
​Ди Мария не хочет в родной клуб «Росарио» - его пугает социальная обстановка в городе
04:45 · Аргентина
​Скончался Сесар Менотти - он привёл сборную Аргентины к первой победе в чемпионате мира
06 Мая
10:15 · Испания. Ла Лига
Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
05 Мая
02:51 · Аргентина
​Ванда Нара может потерять миллионы долларов из-за маркетинговой ошибки
03 Мая
03:30 · Аргентина
​Напиток от Месси поступит в продажу уже в июне
02:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» лидирует в борьбе за аргентинского вундеркинда, «Барселона» выбыла из гонки
27 Апреля
03:49 · Италия. Серия А
Алексис Санчес покинет «Интер» – четыре клуба готовы пригласить игрока
24 Апреля
10:10 · Аргентина
Бывший нападающий сборной Аргентины Тевес был госпитализирован
18 Апреля
00:38 · Аргентина
​Ванда Нара записала песню с Мауро Икарди
12 Апреля
08:05 · Аргентина
«Бока Хуниорс» продлит экс-вратаря «Манчестер Юнайтед»
11 Апреля
03:46 · Италия. Серия А
Паредес рассказал, в каком клубе хочет поработать де Росси после «Ромы»
08 Апреля
20:12 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» следит за талантом «Ривер Плейт» слухи
02:55 · Италия. Серия А
У Алексиса Санчеса появился новый вариант продолжения карьеры
Все новости
Рекомендуем