Хамес может продолжить карьеру в Аргентине

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес может продолжить карьеру в Аргентине.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Руди Галетти, в услугах футболиста заинтересован клуб «Бока-Хуниорс».

Сейчас колумбиец играет за «Сан-Паулу». Хамес известен по выступлению за мадридский «Реал» с 2014 по 2020 год. Всего на счету полузащитника 125 матчей за «сливочных», в которых он записал на свой счёт 37 голов и 42 результативные передачи.

Контракт игрока с «Сан-Паулу» действует до 2025 года, трансферная стоимость Хамеса составляет 4,5 млн евро.