​Ди Мария не хочет в родной клуб «Росарио» - его пугает социальная обстановка в городе

Аргентинский нападающий Анхель ди Мария отказался от идеи возвращения в родную страну и клуб своей молодости - «Росарио». Проблема в том, что в марте в адрес его семьи стали поступать угрозы - как раз из родного города.

И, поразмыслив, ди Мария принял решение не предаваться романтике, несмотря на неоднократно высказанное желание сыграть ещё разок в Кубке Либертадорес. Вместо этого он будет искать себе другой клуб. Возможно, это будет «Интер Майами» - есть в последнее время и такие слухи.

Пока же точно можно сказать следующее - летом ди Мария сыграет за сборную в Кубке Америки 2024, как раз в США.