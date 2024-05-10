​Скончался Сесар Менотти - он привёл сборную Аргентины к первой победе в чемпионате мира

В возрасте 85 лет в Аргентине скончался Сесар Менотти - тренер, который привёл сборную страны к первой в её истории победе в чемпионате мира. Это случилось в 1978 году, когда сборная Аргентины обыграла в финальном матче турнира Нидерланды со счётом 3:1, а два гола забил лучший бомбардир турнира Марио Кемпес.

Менотти тренировал сборную почти десять лет - с 1974 по 1983 год. Потом, в 80-е, он успел поработать в Испании - сперва тренировал «Барселону», а затем «Атлетико». Тренерскую карьеру Менотти закончил в 2007 голу.

Причиной его смерти стала тяжёлая форма анемии, из-за которой он провёл в госпитале последние пять недель своей жизни.